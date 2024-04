Nuovo Toyota Land Cruiser 250, forza e affidabilità - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il 250 è l’unico Land Cruiser che vediamo abitualmente sulle strade europee. Icona di fuoristrada ha ormai 70 anni, e nella versione ridotta nata anche per l’Europa si appresta a celebrarne 40 nel 2025. Il nuovo 250 è squadrato come da tradizione, e non fa ammiccamenti a scelte stilistiche modaiole. Prendere o lasciare: lunghezza quasi 5 metri, larghezza quasi due metri come l’altezza, passo di ben 2.850 mm. A seconda della versione, sarà dotato di cerchi in lega da 18 o 20 pollici, ed è disponibile a cinque e sette posti.

tvi/gtr