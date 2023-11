Nuovo Toyota CH-R, il design è ancora il suo punto di forza - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Toyota CH-R ha profilo con taglio diamante, maniglie a scomparsa e cerchi in lega fino a 20″ che rendono questa C-Suv, giunta alla quinta generazione, accattivante con design da coupé e look sofisticato. Il frontale nella parte anteriore è dotato di fari full led mentre il nome del modello è integrato nel fanale posteriore. La carreggiata è più ampia di 35 mm e lo sbalzo anteriore è più corto di 25 mm. Il baricentro è più basso ed il telaio più rigido. Varie selezioni di colori per gli esterni tra cui i nuovi Sulphur e Precious Silver sui modelli “bi-tone”. All’interno sedili realizzati con plastica riciclata, nuove finiture di pregio, un sottile cruscotto orizzontale con il display multimediale integrato digital cockpit da 12,3″ ed il Toyota smart connect da 12,3″. Inoltre l’head-up display e lo specchietto retrovisore con telecamera a seconda dell’allestimento. Tanta luminosità grazie al tetto panoramico in vetro che riflette i raggi infrarossi d’estate e mantiene il calore all’interno d’inverno facendo guadagnare anche tre centimetri in altezza. Quattro i propulsori elettrificati : 1,8 HEV da 140 Cv, 2,0 HEV con 197 Cv e 190 Nm di coppia, 2,0 quattro ruote motrici e plug in. La nuova batteria agli ioni di litio installata sotto il sedile posteriore è più compatta, pesa 1,5 Kg in meno e fornisce il 14% in più di potenza. Migliore l’accelerazione, la maneggevolezza e la frenata con i nuovi dischi da 16″ e 17″. La risposta dell’acceleratore è infatti più immediata così come lo smorzamento delle vibrazioni e l’isolamento acustico, anche in autostrada, perché i regimi del motore sono stati ridotti fino a 500giri/min. Il Toyota Safety Sense prevede fra l’altro sistemi pre collisione così come il mantenimento di corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale. La line up comprende allestimenti Lounge, Trend e Active per la 1,8 HEV e Lounge, Trend e GR Sport per la 2,0 4 ruote motrici e plug in. Il listino prezzi va dai 35.700 euro della Active 1,8 HEV ai 47.200 Euro della GR Sport 2.0 AWD.

tvi/gtr