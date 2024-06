Nuovo ritratto di re Carlo in alta uniforme - Foto - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Un nuovo ritratto di re Carlo, in alta uniforme. E un messaggio della regina Camilla. Sono stati diffusi in occasione della Giornata delle Forze Armate, che nel Regno Unito si celebra oggi, ultimo sabato di giugno.

L’immagine, scattata dal fotografo Hugo Burnand, mostra il re seduto, con la divisa militare, medaglie e decorazioni e la spada nella mano sinistra. Risale, evidenzia la Bbc, allo scorso novembre, quindi prima dell’annuncio della malattia di Carlo.

A parlare, in un messaggio registrato da Clarence House, è la regina Camilla, che inizia con i ringraziamenti e sottolinea come la “vostra determinazione, i vostri sforzi incessanti e la vostra lealtà disinteressata reciproca e verso il Regno Unito siano duraturi al pari della nostra gratitudine”. E ricorda di essere la “figlia orgogliosa di un ufficiale dell’Esercito”, che “sa qualcosa delle ripercussioni che la vita militare ha sui vostri cari”. “Anche voi siete degli eroi. In tempo di pace e di guerra – dice nel messaggio di oltre due minuti – le nostre Forze Armate sostengono e rafforzano la nostra Nazione. Siete fonte di ispirazione, rassicurazione e orgoglio”.