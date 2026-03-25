Nuovo reparto di Ortopedia a Terni, Proietti: "Investimento che da frutti" - Tuttoggi.info

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Nuovo reparto di Ortopedia a Terni, Proietti: “Investimento che da frutti”

Valentina Onori

Nuovo reparto di Ortopedia a Terni, Proietti: “Investimento che da frutti”

Presentato il nuovo reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Terni. Proietti: "Ottimo investimento per la città e per la mobilità dei pazienti"
Mer, 25/03/2026 - 16:27

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E’ stato presentato il nuovo reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Terni. La sua costruzione risale agli anni ’70 ed era fermo dal 2018. All’inaugurazione erano presenti la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, Andrea Casciari Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e il professor Pierluigi Antinolfi, Direttore di Ortopedia e Traumatologia.

Reparto degli anni ’70

Il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Terni, risalente agli anni ’70 e fermo dal 2018 necessitava di una modernizzazione sia strategica che strutturale. Visto anche l’impatto che la specialità ha sulla vita delle persone. Secondo i dati riportati dal Direttore Casciari nel biennio 2024-2025 il numero degli interventi protesici è infatti aumentato con un +22,4%. In meno di un anno il reparto è stato modernizzato. “Nel triennio 2024-25-26 gli interventi sono cambiati. Da più tradizionali a più piccoli e parziali. Ci siamo avvalsi di una chirurgia con l’assistenza braccio-robotica, con artroprotesi dell’anca per vie mininvasive. Gli impianti mininvasivi sono cresciuti a partire dal settembre 2024. La modernizzazione delle tecniche dipende molto anche da un lavoro interdisciplinare fatto di gestione delle complicanze e gestione del paziente” ha ribadito il professor Pierluigi Antinolfi Direttore di Ortopedia e Traumatologia del Santa Maria che nel vecchio reparto ha iniziato la sua carriera nel 1999.

Proietti: “Ottimo investimento per il binomio eccellenza Ortopedia e mobilità dei pazienti”

Gli investimenti messi a terra oggi, che stanno dando i frutti, fa si che la (buona) fama del reparto di Terni si possa perpetrare fino a dare nuovi locali e ambienti nell’Ospedale. Questo investimento farà crescere ancora di più quei numeri perché questo bacino di utenza travalica i confini regionali. Oggi è difficile reclutare giovani squadre tecniche, è un momento in cui il ruolo pubblico non è più la massima aspirazione. Mettendo insieme le grandi scuole di ortopedia di Terni, la centralità della città e una specialistica che mobilita i pazienti, possiamo dire che stiamo facendo un ottimo investimento nella nostra Regione” ha sottolineato la presidente Proietti.

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