Nuovo regolamento per l'assegnazione delle case popolari

Partecipazione per i Comuni e quesiti per chiarire i dubbi

Incontro tra l’assessore Enrico Melasecche, quale delegato per le Politiche della casa e i rappresentanti di Ater Umbria per la presentazione del nuovo Regolamento regionale recante disposizioni in materia di edilizia residenziale sociale in attuazione della legge regionale n.23 del 2003 in materia, modificata ed integrata recentemente dalla legge regionale n.15 del 2021. Obiettivo dell’incontro, uno scambio di informazioni tra la Regione ed i singoli Comuni in vista della predisposizione dei relativi bandi, previa rivisitazione dei regolamenti di ogni Comune, che porteranno ad un’ampia riforma e rilancio del settore.

Le principali novità del regolamento

L’Assessore Melasecche, coadiuvato dai dirigenti e funzionari, dal Presidente dell’ATER Emiliano Napoletti con i suoi tecnici, ha illustrato le principali novità contenute nel Regolamento evidenziando, innanzitutto, le disposizioni relative alle cosiddette “categorie speciali”, cioè le persone fragili in quanto anziane e/o disabili, alle quali viene riconosciuto maggior punteggio utile per il collocamento in graduatoria. Ai fini della valutazione della “impossidenza”, vale a dire la condizione di non essere proprietario in assoluto di altri appartamenti idonei, il nuovo regolamento – ha spiegato – introduce un criterio che consente di procedere ad una stima concreta delle eventuali proprietà o quote parti di essa, superando così le annose criticità sorte in passato sul tema.