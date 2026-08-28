Nuovo record per la temperatura degli oceani - Tuttoggi.info

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Nuovo record per la temperatura degli oceani

ItalPress

Nuovo record per la temperatura degli oceani

Ven, 28/08/2026 - 17:02

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ROMA (ITALPRESS) – Ancora un record per il clima. La temperatura media giornaliera della superficie degli oceani ha raggiunto il livello più alto mai registrato: secondo Copernicus, il 22 agosto è arrivata a 21,1 gradi, superando il precedente primato di 21,09 gradi del marzo 2024.
Un dato ancora più significativo perché il record è stato raggiunto ad agosto, mentre normalmente le temperature oceaniche globali toccano i valori massimi tra marzo e aprile. Il nuovo primato arriva dopo una serie di record e quasi-record registrati nel corso del 2026.
A contribuire al picco è anche il forte El Niño in sviluppo nel Pacifico tropicale, che aggiunge ulteriore calore a oceani già interessati da decenni di riscaldamento legato alle attività umane.
Le conseguenze riguardano ecosistemi e comunità costiere: un mare più caldo favorisce ondate di calore marine più frequenti e intense, contribuisce all’innalzamento del livello degli oceani e può alimentare precipitazioni e fenomeni meteorologici estremi.
E c’è un altro elemento di preoccupazione: dagli anni Novanta, i giorni caratterizzati da ondate di calore marine sono più che triplicati, mettendo sotto pressione ecosistemi come barriere coralline e praterie marine e le attività economiche che dipendono dall’oceano.

gsl

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