Nuovo record del debito pubblico - Tuttoggi

Nuovo record per il debito pubblico italiano. Secondo quanto rende noto la Banca d’Italia, a fine settembre ha raggiunto 2.582,6 miliardi di euro, in aumento di 3,8 miliardi rispetto al mese precedente. Il fabbisogno del mese è stato solo parzialmente compensato dalla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro. Ad aumentare è stato il debito delle Amministrazioni centrali, con 4,4 miliardi in più, mentre quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 0,6 miliardi.

sat/mrv/red