Tutelare il mare per preservarlo dall’inquinamento di un rifiuto pericoloso come l’olio lubrificante usato. È l’obiettivo del punto di raccolta degli oli minerali usati inaugurato al Porto Turistico di Roma, a Ostia. L’area mette a disposizione dei diportisti due nuovi serbatoi per il conferimento del rifiuto forniti dal CONOU, il Consorzio Nazionale degli Oli Usati.