Nuovo Nissan Qashqai, più premium e più “elettrico” - Tuttoggi

Design, tecnologia e piacere di guida sono gli elementi che rendono Nissan Qashqai un’auto di successo a partire dal suo lancio nel 2007. Pur rimanendo inconfondibilmente Qashqai, la terza generazione del crossover Nissan si evolve e diventa più premium. Infatti, più che di un cambiamento netto si tratta di una “super e-voluzione” perchè “si fa una rivoluzione quando c’è qualcosa che non va bene” – ha spiegato Marco Toro, presidente e Ad Nissan Italia – ma in questo caso, dopo tredici anni di successo, noi compiamo solo una grande evoluzione”. Il nuovo Qashqai mantiene e migliora elementi di successo quali il design, in particolare nella griglia V-Motion e nel tetto sospeso, mentre le linee sono ora più affilate e nette, mantiene le dimensioni compatte e l’abitabilità degli spazi interni, ora con nuovi materiali di qualità e con spazio per le ginocchia aumentato di 28mm per arrivare a 608mm. Ad aumentare anche la distanza laterale fra i due sedili anteriori (+28mm), così come lo spazio per la testa delle sedute anteriori e posteriori (+15mm), grazie alle dimensioni esterne leggermente superiori e cresce il bagagliaio da 430 litri a 504 litri (+74 litri / +17%).

In più, entrando nell’abitacolo, saltano subito all’occhio le nuove tecnologie: nuovo sistema di infotainment Nissan Connect con display ad alta risoluzione da 9″, attraverso il quale è possibile accedere a tutte le funzioni di navigazione e un nuovo quadro strumenti Full TFT multifunzione da 12,3″ interamente digitale. L’innovativo Head Up Display (HUD) da 10,8″, il più ampio della categoria, proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del conducente, per guidare in totale comfort e sicurezza senza mai staccare gli occhi dalla strada. Disponibile per la prima volta su Qashqai il caricabatteria wireless per smartphone, che consente di ricaricare a 15 W. La terza generazione di Qashqai è equipaggiata con il nuovo sistema ProPILOT con Navi-link e di sedili anteriori massaggianti. In più, nuovi cerchi in lega da 20 pollici, introdotti su questa vettura per la prima volta, sottili fari full LED con luci diurne a boomerang che contribuiscono a rendere le linee più eleganti, si arricchisce di contenuti tecnologici per il comfort e la sicurezza.

Il nuovo Qashqai si propone con la nuova piattaforma CMF-C, il primo modello in Europa a usarla, e per la prima volta in Europa con propulsori completamente elettrificati, che offrono prestazioni brillanti, bassi consumi e ridotte emissioni. Ma nell’evoluzione, la vera rivoluzione c’è ed è l’esclusivo sistema e-POWER. Nissan ha l’obiettivo di raggiungere, in Europa, il 50% delle vendite totali di tipo elettrificato entro il 2024. A tale obiettivo contribuirà il Nuovo Qashqai che sarà disponibile con motore benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid e l’innovativo ed esclusivo sistema e-POWER al suo debutto in Europa, e disponibile da inizio 2022. L’e-POWER è costituito da un motore elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico la cui unica funzione è quella di muovere un generatore di corrente. La vettura funziona quindi come un veicolo 100% elettrico, con accelerazione brillante e progressiva, ma senza la necessità di ricarica “alla spina”, in quanto il generatore di corrente è a bordo e per avere tutta la carica di cui si ha bisogno, basta mettere benzina nel serbatoio che alimenta appunto il generatore.

Il sistema mild hybrid 12 V del Nuovo Qashqai è una tecnologia ibrida accessibile che rende tale propulsore competitivo in termini di potenza, coppia, consumi e livello di emissioni di CO2. Il motore turbo benzina 1.3 DiG-T, introdotto su Qashqai nel 2018, è oggi ulteriormente migliorato con l’introduzione di 50 componenti progettati ex novo e la piena conformità allo standard europeo sulle emissioni Euro 6D. Disponibile in due livelli di potenza 140 e 158 CV, con trasmissione manuale a 6 rapporti o al nuovo cambio Xtronic (solo per le versioni da 158 CV). Trazione 2WD disponibile su entrambe le versioni da 140 e 158 CV, mentre il 4WD lo è solo sui modelli con Xtronic da 158 CV. Nissan Qasqhai è già ordinabile e arriverà a giugno nelle concessionarie con un prezzo a partire da 33.870 euro. “Per noi rappresenta l’evento dell’anno – ha concluso l’Ad Nissan Italia – Nessuna come Nissan Qashqai ha cambiato il mercato dell’auto e ha innescato un processo per cui l’Italia non è più il mercato delle piccole, ma dei crossover”.

