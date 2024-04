Nuovo centro sportivo del Palermo, Marwood "Siamo molto orgogliosi" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – L’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo a Torretta “è un nuovo importante passo per noi. Siamo molto orgogliosi. Il centro è importante, sicuramente, ma è importante soprattutto che chiunque venga qui capisca cosa vogliamo realizzare in questo club”: a dirlo Brian Marwood, Managing Director of Global Football di City Football Group e Consigliere del board del Palermo, a Torretta in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo del club rosanero.

(fonte video: Palermo FC)