Nuovo brand per Peugeot, identità diventa globale - Tuttoggi

“Negli ultimi anni Peugeot ha vissuto una rinascita fantastica, grazie a scelte audaci e anticonformiste. Ora vogliamo crescere ancora, e trasformare il tempo dei nostri clienti, in tempo di qualità. Dare valore al tempo, e per noi, chi ci riesce sono i leoni di oggi”. Così Linda Jackson, manager Stellantis a capo da poche settimane del brand Peugeot, ha introdotto la presentazione del rebranding della casa del leone. Un’icona che torna a essere protagonista del nuovo stemma, adornato proprio con una magnifica testa di leone. E’ l’undicesima versione del brand di Peugeot, l’ultimo restyling era del 2010, la forma è più snella, qualitativa ed elegante rispetto alla precedente, ed è stata creata dal Peugeot Design Lab.

La prima vettura a fregiarsene sarà la nuova Peugeot 308. Con questo stemma, il marchio Peugeot guarda ai nuovi mercati, come quelli Nordamericani, dove potrebbe sbarcare grazie alle sinergie di Stellantis. Insieme al brand, la casa francese lancia anche una nuova identità: in primo luogo, significa vivere per il momento presente. Il “tempo” è infatti diventato uno dei beni più rari e preziosi. Una campagna pubblicitaria stampa, e una televisiva, inizieranno la disseminazione del nuovo brand che sarà poi allargata a concessionarie, prodotti associati, siti web, comunicazioni, segnaletica. Nuovo anche il sito web, sempre più orientato al business. I dealer vogliono essere più umani, e diventare un luogo dove sperimentare concretamente l’accelerazione della transizione energetica, scoprire nuove opzioni di mobilità e nuove tecnologie.

La campagna pubblicitaria ruota attorno al claim “The lions of our time”, imponendo il marchio Peugeot come un brand generalista di fascia alta, ecco perchè oltre alle vetture arriva anche una collezione lifestyle, semplice, attraente e di qualità: abbigliamento, pelletteria, accessori moda, accessori elettronici, stoviglie, cancelleria, packaging, miniature. “Il nuovo brand apre la strada a un ecosistema di marca che non si limita alla sola identità visiva. Porta al suo interno un cambiamento più profondo. Un cambiamento di posizione; un nuovo stato d’animo; un nuovo stile di vita”, ha concluso la Jackson.

