Nuova modalità per l’accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria: per l’anno accademico 2023/2024 l’ammissione avverrà a seguito del superamento della prova d’esame “TOLC”, Test OnLine CISIA, ripetibile più volte. Due le sessioni per ogni anno: per il 2023 sono fissate ad aprile e luglio.

