ROMA (ITALPRESS) – In aumento la bolletta gas per la famiglia tipo nel mercato tutelato per i consumi di settembre. Sale del 4,8% rispetto ad agosto. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti ancora nel mercato tutelato, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano.

/gtr