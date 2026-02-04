 Nuove sfide per trasporti e logistica, l'IA cambia volto al settore - Tuttoggi.info
ItalPress

Nuove sfide per trasporti e logistica, l'IA cambia volto al settore

Mer, 04/02/2026 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – Più automazione nei terminal, controllo intelligente del traffico aereo e marittimo, gestione dinamica delle flotte, ma anche nuove sfide: cyber-sicurezza, trasparenza degli algoritmi, tutela dei dati e riqualificazione delle competenze. L’intelligenza artificiale applicata al mondo dei trasporti e della logistica sta cambiando volto al settore. Siamo ancora in una fase di transizione, ma flussi di lavoro e processi decisionali stanno gradualmente mutando, ogni giorno, insieme al modo in cui viaggiano persone e merci. Nei trasporti passeggeri l’IA entra nella “regia” delle reti: prevede la domanda, ottimizza orari e coincidenze, gestisce i flussi nelle stazioni e negli aeroporti, riduce attese e congestioni. In strada abilita sistemi avanzati di assistenza alla guida e, dove le regole lo consentono, sperimentazioni di navette e mezzi a guida automatizzata. Nel trasporto merci l’impatto è ancora più evidente: algoritmi che pianificano rotte e carichi, riducono i viaggi a vuoto, migliorano l’utilizzo di mezzi pesanti, treni e navi. Sensori e analisi predittive anticipano guasti e fermate. Nei magazzini l’Intelligenza artificiale coordina robot e operatori, velocizza smistamento e picking e aumenta la tracciabilità lungo la catena del valore. E’ una sfida tra Paesi, aree del mondo e aziende. Chi sta dimostrando di sapere governare questa transizione sta già accrescendo il vantaggio competitivo, con tempi certi, costi più bassi e servizi più affidabili.
