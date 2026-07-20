 Nuove generazioni, grandi solisti e affascinanti paesaggi sonori. Torna il Festival Internazionale Giovani Concertisti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Nuove generazioni, grandi solisti e affascinanti paesaggi sonori. Torna il Festival Internazionale Giovani Concertisti

Redazione

Nuove generazioni, grandi solisti e affascinanti paesaggi sonori. Torna il Festival Internazionale Giovani Concertisti

Lun, 20/07/2026 - 09:06

Condividi su:

Nuove generazioni, grandi solisti e affascinanti paesaggi sonori. Ha preso il via sabato 18 luglio, alle 21 in piazza Sant’Agostino, a Castel Rigone, il XXIX Festival Internazionale Giovani Concertisti, promosso dall’associazione Filarmonica “G. Verdi” di Castel Rigone con il sostegno della Fondazione Perugia e del Comune di Passignano sul Trasimeno, e con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria.

A inaugurare la storica kermesse, eccezionale vetrina per i giovani talenti musicali da tutto il mondo, è stato il concerto a ingresso gratuito dell’Orchestra da Camera di Perugia e Young con la giovane talentuosa violinista Irenè Fiorito, diretti da Enrico Bronzi, con un programma interamente dedicato a Felix Mendelssohn-Bartholdy, di cui sono stati eseguiti la Sinfonia n.4 in la maggiore op.90 e il Concerto in mi minore per violino e orchestra op.64.

Il Festival, quest’anno con la direzione artistica di Simone Frondini, proseguirà poi fino a mercoledì 19 agosto con altri 5 concerti, in gran parte a ingresso gratuito, sempre alle 21 e sempre nella piazza centrale del suggestivo borgo lacustre (in caso di maltempo i concerti si terranno presso il Santuario di Maria SS. dei Miracoli): mercoledì 22 luglio Music Landscape con l’Ensemble Blanc e Riccardo Pes, violoncello solista (in programma due brani dello stesso Pes); sabato 25 luglio protagonista l’olandese Hera Quartet, con musiche di Haydn e Shostakovich, e giovedì 6 agosto toccherà ad Aron Chiesa, primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, con Leonardo Pierdomenico, pianoforte, e musiche di Schumann, Rota, Brahms e Poulenc (è uno dei due concerti a pagamento della rassegna, per info e prenotazioni +39 3358111100 – info.festivalgiovaniconcertisti@gmail.com).

Giovedì 13 agosto, a ingresso gratuito, in piazza Sant’Agostino a Castel Rigone si esibirà il primo flauto solista dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Matteo Petrilli, con il Trio d’Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia (in programma musiche di Mozart e Reger). Gran finale, mercoledì 19 agosto, con l’Orchestra del Trasimeno, diretta da Silvio Bruni, con la violinista Indra Purevkhuu, solista selezionata dal Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia (concerto a pagamento).

Luogo: piazza Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino, Castel Rigone, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!