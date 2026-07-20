Nuove generazioni, grandi solisti e affascinanti paesaggi sonori. Torna il Festival Internazionale Giovani Concertisti - Tuttoggi.info

Nuove generazioni, grandi solisti e affascinanti paesaggi sonori. Ha preso il via sabato 18 luglio, alle 21 in piazza Sant’Agostino, a Castel Rigone, il XXIX Festival Internazionale Giovani Concertisti, promosso dall’associazione Filarmonica “G. Verdi” di Castel Rigone con il sostegno della Fondazione Perugia e del Comune di Passignano sul Trasimeno, e con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria.

A inaugurare la storica kermesse, eccezionale vetrina per i giovani talenti musicali da tutto il mondo, è stato il concerto a ingresso gratuito dell’Orchestra da Camera di Perugia e Young con la giovane talentuosa violinista Irenè Fiorito, diretti da Enrico Bronzi, con un programma interamente dedicato a Felix Mendelssohn-Bartholdy, di cui sono stati eseguiti la Sinfonia n.4 in la maggiore op.90 e il Concerto in mi minore per violino e orchestra op.64.

Il Festival, quest’anno con la direzione artistica di Simone Frondini, proseguirà poi fino a mercoledì 19 agosto con altri 5 concerti, in gran parte a ingresso gratuito, sempre alle 21 e sempre nella piazza centrale del suggestivo borgo lacustre (in caso di maltempo i concerti si terranno presso il Santuario di Maria SS. dei Miracoli): mercoledì 22 luglio Music Landscape con l’Ensemble Blanc e Riccardo Pes, violoncello solista (in programma due brani dello stesso Pes); sabato 25 luglio protagonista l’olandese Hera Quartet, con musiche di Haydn e Shostakovich, e giovedì 6 agosto toccherà ad Aron Chiesa, primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, con Leonardo Pierdomenico, pianoforte, e musiche di Schumann, Rota, Brahms e Poulenc (è uno dei due concerti a pagamento della rassegna, per info e prenotazioni +39 3358111100 – info.festivalgiovaniconcertisti@gmail.com).

Giovedì 13 agosto, a ingresso gratuito, in piazza Sant’Agostino a Castel Rigone si esibirà il primo flauto solista dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Matteo Petrilli, con il Trio d’Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia (in programma musiche di Mozart e Reger). Gran finale, mercoledì 19 agosto, con l’Orchestra del Trasimeno, diretta da Silvio Bruni, con la violinista Indra Purevkhuu, solista selezionata dal Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia (concerto a pagamento).

Luogo: piazza Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino, Castel Rigone, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA, UMBRIA