Nuove Aprilia SX E RX 125, più divertenti e sicure - Tuttoggi

SX e RX 125 sono le ultime eredi della fortunata storia di Aprilia nelle competizioni off-road; una forte reputazione costruita negli anni grazie a moto leggere e performanti, molto divertenti da guidare sulle strade quotidiane e sui percorsi fuoristrada più impegnativi. Le due moto di ingresso nel mondo Aprilia si presentano ora rinnovate nel design, nella dotazione e nel motore, con l’obiettivo di regalare maggiori soddisfazioni di guida a chiunque ne impugni il manubrio. Come da tradizione, SX e RX 125 condividono la medesima base tecnica, tuttavia sono caratterizzate da una ben differente connotazione che asseconda diverse passioni: SX 125 è la supermotard di Aprilia destinata al divertimento su strada e in circuito; RX 125 ha una connotazione più fuoristradistica ed è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di terreno. Entrambe sono dedicate ai giovani motociclisti esigenti non solo dal punto di vista delle performance, ma anche dello stile e della sicurezza nella guida di tutti i giorni. Con ruote da 17″ gommate da pneumatici sportivi, Aprilia SX si candida a essere una delle 125 più efficaci nei percorsi stradali; scattante e leggera offre prestazioni da riferimento, grazie anche al suo rinnovato motore, dalle performance al top della categoria. Il tutto è arricchito da una linea ispirata alle moto di Aprilia che hanno segnato il nuovo corso del design nell’off-road.

Aprilia RX è dedicata agli appassionati di off-road. I cerchi dalle misure tipiche per il fuoristrada (21″ l’anteriore e 18″ il posteriore) accolgono pneumatici tassellati e non lasciano dubbi sugli obiettivi che RX si pone: rigore e controllo assoluto su ogni terreno.

Per prima Aprilia ha introdotto un design unico e fortemente innovativo anche su moto essenziali come le motard e le enduro. SX e RX sono destinate a lasciare il segno grazie ad uno stile al servizio della funzionalità. Una grande attenzione è stata posta nella cura delle finiture: il telaio, così come il motore, il forcellone, i cerchi e il manubrio in alluminio a doppia sezione sono verniciati con un accattivante nero lucido, mentre è nuovo il profilo del serbatoio. Nuova è anche la variante cromatica Rally Tribute, caratterizzata da colorazioni tipiche della storia fuoristradistica di Aprilia. Sotto la sella è presente un vano nel quale è possibile fissare la presa USB (presente tra gli accessori). A conferma della volontà di offrire mezzi evoluti, versatili e pratici nell’uso quotidiano, Aprilia ha dotato SX e RX di una sofisticata strumentazione digitale, compatta, moderna e ben leggibile; oltre alle funzioni più comuni, il cruscotto digitale multifunzione vanta anche il diario di viaggio, con la possibilità di visualizzare velocità massima e due odometri parziali che segnalano i chilometri percorsi durante le sessioni di guida.

Debutta su entrambi i modelli il nuovo motore al top della categoria per prestazioni. Si tratta di un monocilindrico con distribuzione a quattro valvole e raffreddamento a liquido, completamente rivisto nella parte termodinamica, con una nuova testa dalla camera di combustione ridisegnata, dai nuovi condotti di aspirazione e scarico e dalla nuova candela all’iridio. Nuovi sono gli assi a camme dalle leggi di alzata più aggressive, i bicchierini e le molle valvola, mentre l’intera linea di aspirazione è stata riprogettata e presenta ora un inedito filtro dell’aria. Il corpo farfallato è ora situato in posizione più alta per rendere più diretto il flusso dell’aria in ingresso alla testa. La linea di scarico è stata totalmente riprogettata e presenta un nuovo impianto di scarico dotato di nuovo e più efficiente sistema di catalisi, oltre ad un nuovo silenziatore in acciaio rifinito dal logo Aprilia. Ora la curva di coppia è più robusta, e la potenza massima è sviluppata a un regime inferiore che consente per altro di diminuire i consumi di carburante, grazie anche alla gestione elettronica più fine garantita dalla nuova centralina Marelli MIUG4. Su strada si traduce in una maggiore prontezza di risposta al comando del gas, che permette più divertimento nello sport e maggiore facilità di gestione nel commuting urbano e nel fuoristrada.

La sicurezza di Aprilia SX e RX è affidata a sospensioni evolute e ad un impianto frenante di livello assoluto dotato di ABS che garantisce grande potenza ed eccellente modulabilità, maggiore sicurezza e migliore efficienza. Aprilia introduce per prima in questo segmento di mercato il sistema ABS Bosch con anti roll-over che agisce sulla ruota anteriore, garantendo da un lato precisione e totale controllo nella frenata, dall’altro regola il sollevamento della ruota posteriore nelle frenate più decise. Un disco anteriore da ben 300 mm per SX con pinza flottante a doppio pistoncino è coadiuvato da uno posteriore da 220 mm, anch’esso dotato di pinza flottante. RX vanta invece due affascinanti dischi wave, da 260 mm anteriore e da 220 mm posteriore, chiaro richiamo al mondo racing. Al robusto telaio a doppio trave in acciaio, sono accoppiate sospensioni sovradimensionate: la poderosa forcella telescopica a steli rovesciati da 41 mm, consente un’escursione ruota di 240 mm. Al retrotreno, il lungo forcellone ottimizza la trazione; l’escursione della ruota di 210 mm è assicurata da un monoammortizzatore dotato di leveraggio progressivo.

Moto specialistiche come SX e RX non possono rinunciare ad una componentistica di alto livello, in particolare per le ruote, elemento fondamentale per coniugare resistenza e leggerezza. Aprilia RX utilizza pregiate ruote a raggi con cerchi anodizzati neri. Anche Aprilia SX adotta ruote a raggi, in questo caso da 17 pollici con canale largo e pneumatici sportivi di sezione generosa – 100/80-17″ e 130/70-17″ – per offrire la massima aderenza in qualsiasi condizione. Aprilia RX 125 è disponibile nella colorazione Silver Speedway e nella nuova variante grafica Rally Tribute, alle quali si aggiunge per il modello SX 125 la grintosa colorazione Red Raceway.

(ITALPRESS).