Nuova vita per tre stabili dell'ex FCU a Todi: lavori al via nel 2023 - Tuttoggi

Avviate le procedure di gara per le le stazioni di Ponterio e Rosceto e del Dormitorio, investimento di 3 milioni di euro

Nuova vita a Todi per tre immobili a loro modo storici e legati al passato della ex Ferrovia Centrale Umbra. Si tratta della stazione di Ponterio, dell’ex Dormitorio ferroviario e della stazione di Rosceto, sui quali verranno investiti quasi 3 milioni di euro.

Nello specifico saranno 1,3 milioni per la stazione di Ponterio, nella quale oltre la sala d’attesa verranno ricavati spazi da destinare ad associazioni culturali e social housing; 905 mila euro per l’ex Dormitorio, anch’esso trasformato in social housing; e 615 mila euro per la stazione di Rosceto, che avrà la sua sala d’attesa ma anche un punto di ospitalità e degli spazi di social housing. “Abbiamo avuto conferma in questi giorni – spiega il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – che le procedure di gara sono in corso e che dovrebbe essere pertanto rispettato il cronoprogramma che prevede l’affidamento dei lavori nel primo trimestre del 2023 e la fine degli interventi entro il 2025“.