 Nuova Triumph Scrambler 400 XC, sportiva pronta a tutto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Nuova Triumph Scrambler 400 XC, sportiva pronta a tutto

ItalPress

Nuova Triumph Scrambler 400 XC, sportiva pronta a tutto

Ven, 08/08/2025 - 21:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Triumph ha presentato il terzo modello della sua gamma Modern Classics da 400cc, la nuova Scrambler 400 XC, caratterizzata dall’inconfondibile design Scrambler ma arricchita da un carattere più votato all’off-road. La nuova Scrambler 400 XC è dotata di nuove ruote a raggi da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore, abbinate a cerchi in alluminio ultraleggeri e pneumatici tubeless: tutte caratteristiche che la rendono una moto dall’aspetto sportivo, con una particolare attitudine allo sterrato, senza però rinunciare alle finiture premium che distinguono tutte le moto Triumph. Il parafango anteriore è verniciato in tinta, la protezione del motore è garantita dal carter in alluminio e dalle piastre laterali. Flyscreen e paramani assicurano un migliore comfort in ogni condizione di guida. Le sospensioni assicurano una guida confortevole, grazie alle forcelle anteriori a steli rovesciati da 43mm e al monoammortizzatore posteriore con un’escursione di 150mm. Tra le dotazioni anche il controllo di trazione disinseribile e l’ABS. Il motore TR da 400cc eroga 40 CV a 8.000 giri/min e 47,5 Nm di coppia massima a 6.500 giri/min. Tre le colorazioni: Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White, alle quali si abbina uno schema grafico distintivo con logo Triumph nero, dettagli in tinta sul serbatoio e sella bi-posto. La nuova Scrambler 400 XC sarà disponibile a partire da settembre 2025, con un prezzo di listino di 7.245 euro.
tvi/abr/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!