La nuova Corolla Cross è un SUV che completa la gamma dando a Toyota una presenza ancora più forte nel segmento C europeo. La Corolla Cross si presenta con un look da Suv robusto. La parte anteriore è caratterizzata dalla prominente griglia a doppio trapezio e dal design della parte inferiore del paraurti. La Corolla Cross è in vendita negli allestimenti Trend e Lounge a partire da 38.000 Euro.

