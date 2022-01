Nuova terapia intensiva del Policlinico Giaccone, il plauso del Rettore Midiri - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – “Dietro le macchine e le tecnologie d’avanguardia ci sono delle persone che operano con grande professionalità e molto spesso oltre i limiti. L’apertura della nuova terapia intensiva del Policlinico Giaccone è il raggiungimento di un risultato, per cui esprimo il più sentito plauso, ottenuto con uno sforzo collettivo”. Lo ha detto il Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri. “Ringrazio Antonino Giarratano, il Commissario Straordinario Caltagirone, l’ingegnere D’Urso, il Presidente Musumeci, l’Assessore Razza e tutti i colleghi e i tecnici dell’Ateneo e dell’AOUP, tra i migliori del nostro Paese, che si sono profusi con dedizione ed impegno per rispondere ad un’esigenza per la tutela della salute di tutta la nostra comunità”.

(ITALPRESS).