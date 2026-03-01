Nuova sfida Sir - Rana, in palio c'è la Supercoppa - Tuttoggi.info

Sir – Rana, Perugia contro Verona. E’ ormai questa la fase che sta caratterizzando questa stagione del volley italiano. La prima contro la seconda nella stagione regolare del campionato. I campioni del mondo contro la formazione che l’ha eliminata dalla Coppa Italia, poi andata a Verona.

Allora la sfida era la semifinale appunto della Coppa Italia. Una gara vinta dagli scaligeri per 3-0, senza appello. Come senza appello è stata la sfida in campionato che una decina di giorni fa ha visto i Block Devils spadroneggiare a Verona, vendicando la sconfitta dell’andata e blindando il primo posto.

Ora si azzera tutto, in questa ennesima sfida tra la favorita e la sorpresa di questa stagione.

In semifinale contro Trento, priva di Loser e Ishikawa (dall’altra parte della rete mancava Michieletto), la Sir ha dato prova di un’ottima organizzazione corale, diretta alla grande da capitan Giannelli. Un lavoro che ha portato al netto 3-0 finale con margini ampi in tutti i parziali (19-25, 20-25, 20-25).

Più combattuta l’altra semifinale, alla quale Verona si è presentata con diversi giocatori reduci da un fastidioso virus. Del resto in campionato la Lube aveva fermato in entrambe le gare gli scaligeri. Anche in Supercoppa Verona è stata costretta ad inseguire, conquistando i primi due set ai vantaggi (27-25 e 30-28), per poi cedere nel terzo (17-25), per poi ritrovarsi nella decisiva frazione vinta 25-21.

Insomma, una gara tutta da scoprire e da vivere quella che andrà in scena alle 15 di oggi (domenica) tra Sir Perugia e Rana Verona, per vedere chi alla fine alzerà la Supercoppa italiana.

(foto Sir Volley)