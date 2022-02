Nuova serie speciale Bmw X2 Edition Goldplay - Tuttoggi

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Quando la sportività incontra l’esclusività nasce la Bmw X2 Edition GoldPlay. Il design fortemente distintivo della X2 trasmette un dinamismo che riflette accuratamente le proprietà sportive della vettura. Inoltre, il design assicura che sia attraente, distinguendosi dalla massa nel segmento delle compatte premium. La Sports Activity Coupè (SAC) combina le caratteristiche lifestyle con la funzionalità moderna e il noto piacere di guidare BMW. Il frontale altamente espressivo, le fiancate dalle linee fluide e il logo BMW su ogni montante C, che ricorda le classiche coupè BMW degli anni passati, conferiscono un’unicità visiva alla famiglia di modelli Bmw X. Da marzo 2022, la nuova BMW X2 Edition GoldPlay porterà il suo nuovo fascino disinvolto nelle aree urbane e non solo.

La nuova edizione speciale sottolinea il carattere unico della Bmw X2 e coniuga gli highlights degli equipaggiamenti come l’estesa M High-gloss Shadow Line, la proiezione del logo “X2” dallo specchietto laterale del guidatore o i fari adattivi a LED disponibili come optional – che includono una funzione fari abbaglianti a matrice a quattro segmenti, luci di svolta e distribuzione adattiva della luce – con dettagli esterni esclusivi e allestimenti interni che arricchiscono l’esperienza di guida già molto coinvolgente. La nuova Bmw X2 Edition GoldPlay sarà disponibile in tutte le configurazioni del motore esistenti per la compatta SAC. Tra queste troviamo l’ibrida plug-in BMW X2 xDrive25e (consumo di carburante, combinato: 1,8 – 1,7 l/100 km [156,9 – 166,2 mpg imp]; consumo di energia elettrica, combinato: 15,2 – 14,9 kWh/100 km; emissioni di CO2, combinato: 42 – 38 g/km in base al ciclo WLTP) e la supersportiva BMW X2 M35i (consumo di carburante, combinato: 8,1 – 7,5 l/100 km [34,9 – 37,7 mpg imp];

emissioni di CO2, combinate: 185 – 170 g/km in base al ciclo WLTP).

(ITALPRESS).