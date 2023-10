ROMA (ITALPRESS) – In corso al Viminale una nuova riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per analizzare i riflessi della situazione in Medio Oriente. Poi, nel pomeriggio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, presiederà anche una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza a Firenze.

– Fonte video ufficio stampa Viminale –