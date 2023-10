Nuova Pet tac operativa in ospedale da fine gennaio

Consegnati alla ditta il locale al piano -1 che ospiterà il macchinario attualmente in fase di produzione

Nel giorno in cui Bandecchi arriva a Perugia per preparare l’assalto a Palazzo dei Priori, con vista sulla Regione, all’ospedale Santa Maria della Misericordia sono iniziati i lavori per l’installazione della nuova Pet tac nei locali di Medicina Nucleare.

Un servizio la cui assenza non pochi problemi ha creato nel capoluogo e nel territorio circostante. E che stava creando anche malumori all’interno della maggioranza, dove sul tema della sanità, finite le dichiarazioni di aperta guerra, non è mai cessata la guerriglia.

Il responsabile del procedimento (Rup) e direttore della struttura Tecnico Patrimoniale dell’ospedale di Perugia, ingegner Luca Gusella, ha firmato questa mattina (lunedì) la consegna cantiere con l’impresa esecutrice per la realizzazione del locale al piano – 1, in cui sarà collocato il macchinario. Il termine di fine lavori è previsto per gennaio 2024.

Pet tac operativa a fine gennaio

I pazienti perugini dovranno comunque ancora pazientare qualche mese.

“Stiamo procedendo celermente rispettando il cronoprogramma per cercare di limitare i disagi ai nostri pazienti – ha sottolineato il direttore generale Giuseppe De Filippis, c he ha visitato i locali insieme all’assessore Luca Coletto -. La nuova pet tac è stata acquistata a metà novembre 2022 con una previsione di consegna e installazione in 470 giorni, ed attualmente è in produzione. Recentemente è stata completata la procedura lavori con la consegna cantiere e il macchinario arriverà i primi di gennaio. Dopo la consegna saranno necessarie un paio di settimane per la taratura della Pet tac a cui faranno seguito i collaudi funzionali e a fine gennaio sarà operativa”.

Coletto rimbalza a chi lo ha preceduto l’accusa di ritardi: “Per la Regione dotare gli ospedali e le aziende di apparecchiature all’avanguardia è una priorità – ha detto l’assessore -. Sarebbe stato opportuno cambiare la vecchia pet tac già da tempo, ancor prima dell’insediamento dell’attuale governo regionale. Il nuovo macchinario sarà, comunque, presto in funzione e questo è ciò che interessa ai cittadini che chiedono risposte alle domande di cure. Da parte nostra, insieme alla direzione dell’Azienda ospedaliera di Perugia, faremo in modo di fare rispettare il più possibile il cronoprogramma per la fine dei lavori”.

Integrazione di servizi e trasporto pazienti

La scelta di collocare la macchina in Medicina Nucleare, con la collaborazione del personale di struttura, consentirà un aumento dell’attività, ma anche una integrazione tra le strutture di Radiologia, Radioterapia, Fisica Sanitaria e i reparti di degenza. Grazie alla collocazione della macchina prossima a tali strutture, si faciliterà anche il trasporto dei pazienti degenti.

“I locali fino ad ora utilizzati per l’attività diagnostica della pet tac (piano – 2 del blocco F) – ha concluso il direttore generale – potrebbero essere dedicati al potenziamento e al miglioramento dell’area ciclotrone – radiofarmacia, con una possibile produzione di nuovi radiofarmaci per tutta la regione.”