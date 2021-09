Nuova Opel Astra presentata in anteprima mondiale a Rùsselsheim - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “E’ nato un nuovo Blitz”. Con questo motto oggi a Rùsselsheim Opel ha presentato la nuovissima sesta generazione di Astra. Alla presenza di 180 giornalisti e davanti a circa altri 500 rappresentanti dei media collegati in streaming live, il nuovo CEO Uwe Hochgeschurtz ha presentato la novità della Casa nel suo primo giorno in Opel. Il CEO di Opel è stato affiancato dall’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. Il testimonial del marchio Opel si è dichiarato entusiasta della nuova Astra. Klopp ha infatti avuto la possibilità di guidare un modello di pre-produzione per alcuni chilometri durante una visita al Centro Stile Opel in estate. Per la prima volta, la compatta di grandissimo successo con il Blitz viene offerta anche in versione elettrica. La nuova Opel Astra sarà infatti disponibile in versione ibrida plug-in a partire da ottobre, quando la Casa aprirà gli ordini. La Opel Astra-e elettrica a batteria arriverà sul mercato nel 2023. La nuova generazione di Opel Astra è disponibile anche con efficienti unità benzina e diesel, che consentiranno ai clienti di scegliere la motorizzazione preferita. I prezzi della nuova Opel Astra partono da 24.500 euro.

“Un’auto fantastica! La nuova Opel Astra aprirà un capitolo nuovo ed entusiasmante nella storia dei modelli compatti di Opel. Per la prima volta offriremo una versione elettrica a batteria e una versione ibrida plug-in dello stesso modello. Sono certo che le nuove Opel Astra e Opel Astra-e faranno un’ottima impressione e porteranno al marchio molti nuovi clienti”, ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel, nel corso dell’anteprima mondiale a Russelsheim.

Jurgen Klopp, testimonial del marchio Opel, ha descritto così le sue prime impressioni del veicolo di pre-produzione: “Ho avuto la possibilità di guidare un’Astra mascherata plug-in hybrid – mi ha colpito moltissimo. Silenziosa e potente, maneggevole quasi come una sportiva. E il design: audace, innovativo, creativo. Ben fatto Opel!”.

Opel ha venduto quasi 15 milioni di Astra dal lancio del modello che ha sostituito la Kadett nel 1991. 30 anni dopo, questa compatta si pone sempre all’avanguardia del proprio segmento. La nuova Opel Astra rappresenta anche il manifesto stilistico del marchio. Dinamica come non mai, con superfici nette e tese, con un detox di elementi superflui e con il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor. La sesta generazione di Opel Astra viene lanciata quest’anno in versione sportiva 5 porte, con un aspetto ribassato eppure con più spazio rispetto al modello precedente. La nuova generazione è stata progettata e sviluppata presso la sede tedesca di Opel dove la produzione inizierà il prossimo autunno.

La nuova vettura porta nella classe delle compatte innovazioni che erano precedentemente presenti solo su veicoli più costosi. Per esempio, su Opel Astra debutta l’ultima evoluzione dei fari attivi Intelli-Lux LED Pixel Light. Questo sistema di illuminazione giunge direttamente da Insignia, l’ammiraglia Opel e, con 168 elementi LED, si pone all’avanguardia delle categorie di mercato delle compatte e delle medie.

Un salto temporale si è verificato nell’abitacolo della nuova generazione di Opel Astra. Con il Pure Panel, completamente digitale, la strumentazione analogica viene consegnata alla storia. L’interfaccia uomo-macchina (HMI) con una grafica fresca e moderna offre ai clienti un’esperienza pura e maggiormente intuitiva. I passeggeri possono utilizzare la nuova Opel Astra attraverso i larghissimi schermi touch, proprio come uno smartphone.

(ITALPRESS).