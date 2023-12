Nuova ondata di furti al Trasimeno, torna la paura

Ladri in azione nella zona di Tavernelle e Colle Calzolaro

Torna la paura al Trasimeno per una nuova ondata di furti, dopo quella dello scorso anno. Gli ultimi colpi sono stati compiuti o tentati nella zona di Tavernelle e Colle Calzolaro. Si muovono almeno in due, con uno di loro che attende all’interno dell’auto, per favorire l’eventuale fuga. Questo, almeno, il racconto fatto da una vicina, che ha visto il ladro uscire dall’abitazione dell’anziana vicina, in quel momento – era di pomeriggio – rimasta sola in casa.

Ma i ladri sono entrati in azione anche in altre parti del Trasimeno. Con la gente che, appunto, ha paura. Come era accaduto di fronte alle continue razzie, avvenute anche con quando in casa erano presenti i proprietari. Che ora stanno studiando vari espedienti per cercare di difendersi da quella che temono essere una nuova ondata di furti, soprattutto nelle abitazioni isolate.