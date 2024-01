Nuova mensa alla primaria di Rivotorto, 50 nuovi posti per il tempo prolungato - Tuttoggi.info

Nuova mensa alla scuola primaria di Rivotorto, cinquanta posti grazie ai quali l’istituto può garantire il tempo prolungato e così i bambini hanno la possibilità di fermarsi a pranzo e continuare le attività anche nel pomeriggio.

La spesa per l’attivazione e il funzionamento del servizio mensa è di 180 mila euro nell’ambito del

Piano investimenti 2023 e come da programma di attività del settore opere pubbliche. “La nuova mensa è stata inaugurata il giorno che è stato piantumato, davanti all’edificio, l’albero del rispetto, presenti il sindaco Stefania Proietti, la dirigente scolastica Grazia Maria Cecconi, l’assessore alle opere pubbliche Veronica Cavallucci, il dirigente Matteo Castigliego e il consigliere comunale Scilla Cavanna”,

si legge in una nota dell’amministrazione comunale.

“Pensare alle esigenze dei più piccoli è una delle priorità della nostra attività amministrativa – ha affermato l’assessore alla pubblica istruzione Paolo Mirti – e aver realizzato il servizio mensa

alla primaria di Rivotorto è motivo di orgoglio e anche di rispetto degli impegni presi”. Concorde l’assessore alle opere pubbliche Veronica Cavallucci: “E’ una grande soddisfazione per chi amministra assistere alla concretizzazione di un’opera o di un servizio. La scuola primaria di Rivotorto con la nuova mensa può offrire un servizio di tempo prolungato con spazi migliorati per i piccoli utenti”.