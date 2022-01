Nuova Kia Niro, per un futuro più sostenibile - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Kia ha presentato la nuova Niro, modello all’avanguardia e testimonianza concreta dell’ulteriore passo verso un futuro più sostenibile da parte del brand coreano. La seconda generazione di Niro è parte integrante della crescente gamma di modelli ecologici del marchio coreano ed è stata progettata da zero per soddisfare le complesse e variegate esigenze dei consumatori di oggi, sempre più attenti alla sostenibilità. Basata su una piattaforma di terza generazione, nuova Niro beneficia di un corpo più grande che permette un’abitabilità interna e una capacità di carico ai vertici della categoria. Materiali premium ed ecologici si combinano per creare un’atmosfera minimalista ma ricercata per offrire a tutti gli occupanti un ambiente rilassante dove godere ogni attimo di qualsiasi permanenza a bordo. I display digitali dal design moderno e tutti i comandi sono stati posizionati in modo ottimale per incrementare ulteriormente la facilità e l’immediatezza d’utilizzo. Le basi delle credenziali ecologiche di Niro sono un trio di propulsori elettrificati all’avanguardia, comprendenti opzioni ibride (HEV), ibride plug-in (PHEV) ed elettriche a batteria (BEV).

La versione ibrida (HEV), sotto il profilo termico, è mossa dal motore Smartstream GDI da 1,6 litri ad alta efficienza con tecnologie di raffreddamento evolute e con attriti e combustione migliorate. Il propulsore termico garantisce un’efficienza altamente competitiva, tanto che il nuovissimo Niro HEV è in grado di percorrere fino a 20,8 km/l (dato in attesa di omologazione attualmente rilevato in base agli standard Coreani).

“La nuovissima Kia Niro prefigura il prossimo passo del nostro viaggio verso un futuro più sostenibile”, ha affermato Artur Martins, Senior Vice President e Head of Global Brand and Customer Experience Division di Kia Corporation. “Fin dall’inizio la nostra ambizione è stata di creare un’auto che rendesse più facile per le persone praticare uno stile di vita sostenibile. Con i suoi materiali eco-compatibili, la tecnologia avanzata e la gamma di propulsori elettrificati altamente efficienti, la nuovissima Niro raggiunge davvero il suo obiettivo”.

Le vendite della seconda generazione di Kia Niro HEV inizieranno in Corea questo mese, mentre la commercializzazione globale procederà nel corso dell’anno. Con il completamento della versione europea, al momento ancora in sviluppo, l’arrivo in Italia di nuova Kia Niro è preventivato per l’inizio del terzo trimestre 2022.

