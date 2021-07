Nuova impresa Zecchini, record mondiale Free Immersion - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Ennesima impresa per Alessia Zecchini, che, nella quarta giornata di gare del “Vertical Blue”, in corso di svolgimento a Long Island, isola e distretto di Bahamas, con la profondità di -101 m, ha stabilito il nuovo record mondiale Cmas di free immersion (la specialità in cui l’atleta deve scendere in apnea fino alla profondità dichiarata, senza alcuna variazione di assetto o l’utilizzo di pinne/monopinna, potendo, però, effettuare trazioni alla cima guida). Nel giro di pochissimi giorni, la pluricampionessa romana ha così messo a segno un nuovo record mondiale Cmas, dopo che il 15 luglio, con la profondità di -74 m, aveva realizzato quello di apnea in assetto costante senza attrezzi. “Due primati in pochi giorni, non credo ai miei occhi. E’ il frutto degli sforzi fatti in questo ultimo anno dove, con tutte le difficoltà, sono riuscita ad esprimere al meglio le mie qualità in apnea profonda”, le dichiarazioni a caldo dell’atleta azzurra, che porta così in “casa Fipsas” un nuovo traguardo, dimostrando ancora una volta che il “modello Italia” è all’avanguardia e vincente.

(ITALPRESS).