Nuova gestione per i cimiteri del territorio comunale di Marsciano - Tuttoggi.info

Alla nuova ditta è stato fatto un affidamento temporaneo, fino al 31 dicembre 2023, in attesa dell’espletamento della gara

Dal 17 agosto 2023 c’è una nuova ditta, la Servizi Associati società cooperativa, che si occupa delle attività di gestione dei 13 cimiteri presenti sul territorio comunale di Marsciano. A questa società è stato fatto un affidamento temporaneo, fino al 31 dicembre 2023, in attesa dell’espletamento della gara europea, da parte della Stazione unica appaltante della Provincia, che dovrà individuare, per gli anni a venire, il gestore dei servizi cimiteriali e per la quale il Comune sta ultimando la preparazione dei documenti.

Con il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione è stato fatto un primo importante lavoro di pulizia, che ora sta proseguendo accompagnato anche da interventi di miglioramento dello stato dei luoghi e realizzazione di manutenzioni ordinarie che via via interesseranno tutti i cimiteri. Il Comune ha provveduto anche ad acquistare nuovi accessori per riporre tutti i vari utensili, dalle scope ai contenitori dell’acqua, a disposizione degli utenti per la pulizia e la manutenzione delle tombe. La nuova ditta sta ora provvedendo alla loro installazione, insieme ad altri accessori che la stessa ditta ha offerto gratuitamente in sede di presentazione dell’offerta, a partire da nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti.

“Stiamo dando un nuovo corso – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello – alla gestione dei nostri cimiteri. L’obiettivo è quello di far fare un salto di qualità al decoro di questi luoghi e alla qualità dei servizi cui gli utenti hanno diritto. Un salto di qualità che, naturalmente, ha bisogno della collaborazione dei cittadini nella corretta fruizione degli spazi e dei servizi”.