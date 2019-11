Nuova escursione sugli antichi sentieri di Città della Pieve promossa dal Gruppo Ecologista “Il Riccio”

Il Gruppo Ecologista “Il Riccio” in collaborazione con GeaEnergyTrekking organizza, domenica 1° dicembre l’escursione “Le antiche strade di Città della Pieve” – Sentiero n. 4, partenza ore 8.30 dalla Chiesa di S. Pietro, circonvallazione, Viale Gino Cappannini, Città della Pieve.

Questa è l’ultima escursione del 2019 di quelle promosse per sensibilizzare alla manutenzione e valorizzazione dei sentieri storici sui quali, in alcuni tratti, non era possibile accede fino a che con interventi di ripulitura “Il Riccio” e GeaEnergyTrekking li hanno resi percorribili.

La partecipazione è aperta a tutti, ai non iscritti al Gruppo Ecologista “Il Riccio” è chiesto un contributo di € 5 per l’assicurazione.

In caso di tempo incerto si consiglia di dotarsi di protezione per la pioggia.

La Chiesa di San Pietro, punto di incontro per la partenza, risale al XIII secolo, si affaccia su un’incantevole vallata, parte meridionale della Val di Chiana, ad Ovest del territorio pievese.

Al suo interno, ad una sola navata, si trova un affresco di Pietro Vannucci, detto il Perugino, “Sant’Antonio Abate tra i Santi Marcello e Paolo”, posizionato sulla parete di fondo. Fino al 1815 la Chiesa era infatti dedicata a Sant’Antonio Abate la cui festività ricorre il 17 gennaio.

L’itinerario che tocca Caprara, Cavacchione, Madonna degli Angeli, per una lunghezza di 10 km e mezzo ed una durata di 5 ore e 30, con un dislivello di 250 metri, può essere percorso anche in bicicletta o a cavallo senza particolari difficoltà.

Si scende costeggiando uno dei canali della Bonifica. Molti dei sentieri di campagna che permettevano di passare da un crinale all’altro, oggi sono chiusi dalla vegetazione, ma una scorciatoia permette di arrivare facilmente alla Chiesa della Madonna degli Angeli, tagliando per Concello oppure si scende da località Caprara fino al Fondovalle, si attraversa l’abitato di Ponticelli e si risale dalla strada del Cavacchione lungo un tratto della Via Romea che verrà percorso in direzione opposta, verso nord piuttosto che verso sud, cioè verso Roma.

Il rientro, sempre alla Chiesa di San Pietro, è previsto alle ore 14.00.

Per chi lo desidera, è possibile consumare un pranzo sociale presso la sede del Gruppo Ecologista “Il Riccio”, via Marconi 14A, costo € 5,00. Per il pranzo è necessaria la prenotazione massimo entro venerdì 29 novembre, telefonando o scrivendo ad uno dei seguenti recapiti: 3484555251, 3279739039, 3396134127, ecologistiilriccio@gmail.com, info@geaenergytrekking.it, riccatesta@libero.it, ivonnef@alice.it.

