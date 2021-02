Nuova Dacia Sandero Stepway, linea essenziale e decisa - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – La Nuova Dacia Sandero Stepway dall’apertura ordini dello scorso 4 dicembre ad oggi ha già collezionato 7.000 prenotazioni. Tre clienti su quattro hanno scelto la versione Stepway ed il 70% di loro ha preferito la Comfort, il livello più equipaggiato. Avere puntato sulla qualità e sulla tecnologia al prezzo più competitivo del mercato sembra la strategia vincente per quest’auto che è giunta alla terza edizione. Il design moderno e la qualità Renault al prezzo Dacia rappresentano il DNA del marchio che ha trasformato con successo la filosofia del low cost in quella di smart buy confermandosi alla moda. La rivoluzione del Gruppo Renault parte da Nuova Sandero grazie alla piattaforma CMF-B già condivisa con altri modelli dell’Alleanza quali nuova Clio e nuova Captur. La linea è essenziale e decisa, l’aspetto robusto ed i fari Led con la caratteristica Y-shape conferiscono un’immagine moderna e tecnologica.

Le barre portatutto sul tetto garantiscono una buona funzionalità in fase di carico. L’altezza libera da terra rialzata è di 174 mm (41 mm in più rispetto alla Streetway), il cofano è più bombato e nervato con la calandra cromata e le alette sui fendinebbia. All’interno ambiente spazioso, confortevole, senza fronzoli, maggiore abitabilità da segmento superiore. I passeggeri dei sedili posteriori hanno più spazio (+ 42 mm), i sedili anteriori, dal nuovo design, offrono più comfort e maggior sostegno con i poggiatesta regolabili in altezza, il sedile è regolabile in altezza così come il volante regolabile in altezza e profondità. Il nuovo alloggiamento del motore rinforzato riduce la trasmissione di vibrazioni nell’abitacolo. Anche i rumori sono stati ridotti da 3 a 4 dB migliorando l’acustica. Il bagagliaio ha una capienza di 410 litri (8 in più). Piacevole da guidare ha una maggiore tenuta di strada dovuta ad un aumento della carreggiata (+ 29mm) con nuovo avantreno con bracci di sospensione che migliorano la maneggevolezza.

L’ampiamento della carreggiata ( + 29 mm) migliora l’aderenza al terreno e il comportamento su strada. Più stabile anche in curva con capacità antirollio migliorata e passo aumentato. Ridotte le emissioni inquinanti e migliorata la sicurezza attiva e passiva con sei airbag, dispositivi di assistenza alla guida ADAS ed equipaggiamenti di ultima generazione. Nuove le motorizzazioni tra cui il sistema a doppia alimentazione benzina/gpl, nuovo cambio automatico e nuovo cambio a sei rapporti. La Nuova Sandero Stepway viene offerta a partire d 12.600 euro con due livelli di allestimento: Essential e Comfort con due motorizzazioni disponibili TCe90, disponibile anche con cambio automatico CVT ed ed Eco-g 100.

(ITALPRESS).