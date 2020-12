Una striscia di verde incentrata sulla simmetria delle aiuole, sulla presenza di semplici elementi decorativi in perlato di Sicilia per le sfere e le fontane di gusto classico, con giochi d’acqua e pietra Billiemi per la pavimentazione, due storiche pietre siciliane, e ancora decorazioni vegetali ricercate. Questi gli elementi alla base della nuova area verde di Palazzo Orleans, a Palermo, dal 1947 sede del governo regionale, inaugurata dal presidente Nello Musumeci. vbo/com