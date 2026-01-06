Nuova allerta meteo per mercoledì, l'insidia è rappresentata dal ghiaccio - Tuttoggi.info

Ancora allerta gialla in tutta l’Umbria per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio, nell’ultimo documento emesso il giorno dell’Epifania dalla Protezione civile.
Previste residue nevicate in mattinata fino a quote di bassa collina in prossimità dell’Appennino. Migliora dal pomeriggio. Venti: moderati da nord est in attenuazione serale. Temperature: in ulteriore calo.
Situazione meteo, dunque, prevista in progressivo miglioramento.
Ulteriore miglioramento previsto per giovedì 8 gennaio, in cui però ci sarà, nelle prime ore della giornata, un brusco abbassamento delle temperatur.
L’insidia, per mercoledì e giovedì, è dunque rappresentata dal ghiaccio.