Nubili da sempre, felici e...centenarie, alla Muzi Betti due ospiti festeggiano il secolo di vita

Il 27 febbraio di 100 anni poi fa nasceva a Pietralunga, Ottavia Santinacci, “evento” che la donna ha festeggiato assieme agli ospiti della Residenza Protetta, al Presidente dell’A.S.P. Muzi Betti e al personale (Infermieri, Fisioterapisti OSS e Animatori) della Residenza. E’ vissuta a Città di Castello, dove ha lavorato come dipendente in un pastificio e anche lei non si è mai sposata.

Il presidente Annalisa Lelli ha consegnato alle signore una targa celebrativa con su scritto “alle dolcissime centenarie della Residenza, prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire’‘.

‘‘Pensando ai vostri 100 anni, carissime Ottavia e Ada – ha proseguito Lelli – provo emozione, perché avete attraversato le vicende tristi e felici di un secolo di storia, e non vi siete certamente risparmiate: avete vissuto gli anni della seconda guerra mondiale conoscendone brutture e sofferenze, anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente. Oggi sono ricambiate dall’amore dei loro cari e dalle cure del personale della Muzi Betti e trasmettono ai giovani e a noi tutti un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori che sono da sempre alla base della nostra comunità e Residenza“.

Alle due neo-centenarie anche gli auguri istituzionali dei sindaci di Città di Castello e Pietralunga Luca Secondi e Mirko Ceci a nome delle rispettive comunità locali, entrambe ricche di uomini e donne longeve. Solo Città di Castello ha festeggiato pochi giorni fa la sua 18^ centenaria del Comune.