Nubifragio Palermo, recuperata auto in sottopasso allagato, è vuota - Tuttoggi

Era vuota una Seat Ibiza bianca estratta da un sottopassaggio ancora allagato di via della Regione siciliana, a Palermo. Il ritrovamento della vettura da parte dei vigili del fuoco, che da ieri pomeriggio sono al lavoro dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città, ha fatto per alcuni attimi temere il peggio. Poi, è stato tirato un sospiro di sollievo quando è stato accertato che all’interno non c’era nessuno.

vbd/mrv/red