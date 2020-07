Nubifragio a Palermo, nessuna vittima accertata - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Nessuna vittima è stata finora trovata all’interno delle auto rimaste intrappolate nei sottopassaggi di viale Regione siciliana invasi dall’acqua dopo il violento nubifragio che ieri si è abbattuto sul capoluogo siciliano. E non ci sono denunce di dispersi. Era stato un testimone a parlare di due morti ed a fare scattare l’allarme. Dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte i vigili del fuoco hanno operato e sono ancora sul posto con le squadre speciali dei sommozzatori e con le idrovore. Per due, tre ore una bomba d’acqua si è abbattuta su Palermo. Un evento eccezionale, con pochi precedenti. Le strade sono state trasformate in fiumi in piena. Scene apocalittiche. Auto trascinate con persone intrappolate che a nuoto si sono messe in salvo. Gente disperata che chiedeva aiuto. Sono stati momenti concitati e di grande preoccupazione. Adesso si contano i danni.

