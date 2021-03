Novità normative sulla fiscalità locale, webinar magistrati tributari - Tuttoggi

L’Associazione Magistrati Tributari, in collaborazione con la Sezione Sicilia, ha organizzato per venerdì 26 marzo alle 15 un webinar sulle “Novità normative in tema di fiscalità locale”.

Verranno affrontati diversi temi di grande interesse da parte di relatori di alto profilo professionale.

Tra i saluti quelli del presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, e del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di Franco Lucifora componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Pino Zingale, procuratore generale Corte dei Conti Sicilia, Calogero Ferlisi, presidente TAR Sicilia, Francesco Greco, componente Consiglio Nazionale Forense e Laura Lorello dell’Università di Palermo. Introdurrà i lavori Daniela Gobbi, presidente dell’Associazione Magistrati Tributari.

In questa occasione sarà presentato il volume di Lucio Catania “Manuale dei tributi comunali” e ne parleranno Angelo Cuva, Università di Palermo e vicepresidente Uncat e Mario Emanuele Alvano, segretario generale ANCI Sicilia.

Coordinerà i lavori Salvino Pillitteri, vicepresidente vicario dell’Associazione Magistrati Tributari.

Seguiranno relazioni del presidente CTP Catania Silvio Raffiotta, di Michele Ruvolo, presidente di sezione del Tribunale di Marsala, Giuseppe La Greca, magistrato del TAR Sicilia, Annamaria Epicocco, presidente dell’AMT Sez. Puglia e Claudia Fava professore dell’Università della Calabria.

Presiederà i lavori Ennio Sepe, presidente dell’Osservatorio permanente della Giustizia Tributaria.

