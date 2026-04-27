Novartis, la formazione al centro dei nuovi processi produttivi - Tuttoggi.info





TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Novartis punta sull’innovazione, nei laboratori ma anche delle linee produttive. In Italia, dove l’azienda è presente da oltre vent’anni, la sfida è coniugare ricerca, sostenibilità e nuovi processi industriali, con un ruolo strategico affidato anche agli stabilimenti. E al centro di questa trasformazione entrano digitalizzazione e intelligenza artificiale: strumenti per rendere la produzione più sicura, efficiente e pronta alle esigenze dei pazienti e del mercato. Per la transizione non basta però solo un software: serve formazione, e soprattutto serve portare l’innovazione “a terra”, nel lavoro quotidiano. A Torre Annunziata questo passaggio è stato accompagnato da corsi di formazione e progetti in partnership con Fondimpresa, con l’obiettivo di snellire i flussi e aumentare produttività ed efficienza. L’intelligenza artificiale all’inizio può sembrare distante o complicata. Ma, con l’addestramento continuo, diventa un supporto pratico per collaborare meglio tra reparti e gestire i sistemi informatici con più sicurezza.

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