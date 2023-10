IVREA (ITALPRESS) – “L’investimento complessivo è di oltre 100 milioni e sta portando molti posti di lavoro aggiuntivi in questa zona: l’idea è di esportare più del 75% della produzione in tutto il mondo. Da qua serviamo Stati Uniti, Brasile, Europa, Sud est Asiatico, oltre all’Italia”. A dirlo Giancarlo Benelli, RLT Head of international Markets AdAcAp, in occasione dell’ampliamento da parte di Novartis del polo dell’innovazione oncologica di Ivrea.

