Novartis amplia il polo dell'innovazione oncologica di Ivrea - Tuttoggi.info

IVREA (ITALPRESS) – Novartis investe oltre 100 milioni in Piemonte e rafforza la sua presenza sul territorio con l’ampliamento del polo di Ivrea, fiore all’occhiello per l’Italia nell’innovazione oncologica, situato presso il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa. Inaugurato un nuovo stabilimento da 3mila metri quadri, su cui andrà un investimento di 84 milioni nei prossimi 3 anni per potenziare le attività di ricerca, sviluppo e produzione di radiofarmaci a scopo terapeutico, in particolare nel tumore alla prostata. Stanziati altri 20 milioni per la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà la produzione di prodotti diagnostici.

