NAPOLI (ITALPRESS) – Mille metri quadri di tecnologia in più al servizio del paziente. E’ stata inaugurata una nuova area di produzione dello stabilimento di Novartis – una delle principali aziende farmaceutiche che operano in Italia – a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Previsto anche un aumento della forza lavoro di circa 150 unità che si completerà entro fine 2024.

