Notte senz’acqua a Tuoro, le vie interessate

Tra giovedì e venerdì per interventi di manutenzione straordinaria alla rete idrica

Notte senz’acqua a Tuoro, tra giovedì e venerdì, per interventi di manutenzione straordinaria alla rete idrica da parte di Umbra Acque.

Dalle 22 del 24 agosto alle 6 del 25 verrà sospesa l’erogazione di acqua nelle seguenti vie di Tuoro:

 Via Roma

 Piazza del Municipio

 Via Ritorta

 Via Aganoor Pompili

 Via Giacomo Matteotti

 Via Sant’Antonio

 Via Pos

 Piazza Giuseppe Garibaldi

 Via A. Gramsci

 Via del Mercato

 Via Giuseppe Mazzini

 Via Pozzo

 Tutte le rispettive vie limitrofe



Umbra Acque ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere

caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.