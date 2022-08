Notte magica di San Lorenzo a Monteleone di Orvieto - Tuttoggi

Le costellazioni

Nella speranza, peraltro soddisfatta, di poter esprimere il tradizionale desiderio per l’avvistamento di una “stella cadente” dello sciame meteorico delle Perseidi, si sono intrecciate storie mitologiche legate alle costellazioni e osservazione della luna quasi piena e dei pianeti: Giove con le sue lune e Saturno con il suo anello, ben visibile al telescopio. Emozione e stupore manifestati dal pubblico presente, soprattutto dai giovanissimi che per la prima volta potevano osservare i dettagli dei pianeti. Sorpresa per il mito congiunto di Andromeda, Perseo, Cassiopea, Cefeo, Pegaso, Medusa, nelle costellazioni tutte visibili dal nostro punto di osservazione, oltre al “grande triangolo estivo” costituito dalle stelle di prima grandezza Deneb del Cigno, Vega della Lira e Altair dell’Aquila. Dopo il nutrimento del corpo e un buon bicchiere, appagato anche quello dell’anima e della conoscenza, avvicinandosi ai segreti del nostro immenso universo, fonte inesauribile di meraviglia e di doveroso rispetto.