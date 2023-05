Notte Europea dei Musei, aperture straordinarie a Spoleto e ingressi agevolati - Tuttoggi.info

Il 13 maggio ingresso un euro per Rocca, Museo N.le del Ducato, Casa Romana e Palazzo Collicola. Apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30

In occasione della Notte Europea dei Musei 2023 che si terrà sabato 13 maggio, la Rocca Albornoz e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto (ultimo ingresso ore 21:45), la Casa Romana e Palazzo Collicola rimarranno aperti in via straordinaria dalle 19.30 alle 22.30, un’occasione per visitare le sedi museali al di là del tradizionale orario, in una suggestiva cornice notturna e al prezzo simbolico di € 1,00 .

Per quanto riguarda la Rocca Albornoz e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto alle ore 21.00 è in programma Con gli occhi di Lucrezia – La Rocca ai tempi dei Borgia, una suggestiva visita guidata a cura di Sistema Museo. I partecipanti verranno guidati in un viaggio indietro nel tempo, quando la lieve luce di fuochi e di candele era l’unica fonte di illuminazione dell’enorme fortezza sede dei governatori di Spoleto, tra i quali ci fu anche Lucrezia Borgia. Un’esperienza unica per vedere con occhi nuovi uno dei più importanti monumenti della città.

Le tariffe di partecipazione alla visita guidata sono di€ 5,00 (intero), di € 4,00 (ridotto) per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni e gratuito fino a 6 anni (previo acquisto del biglietto di ingresso al museo € 1,00 o Spoleto Card). Per la visita guidata, l’appuntamento è presso la biglietteria della Rocca Albornoz, è consigliata la prenotazione fino ad esaurimento posti (Sistema Museo – 0743.224952).

Palazzo Collicola sarà invece interessato da un nutrito programma di iniziative all’insegna dell’arte e della creatività contemporanea. Oltre all’apertura degli spazi espositivi, sarà possibile assistere all’intervento della compagnia INC innprogress collective che, in collaborazione con La Mama Umbria International, presenterà la performance di danza Frammenti, per la coreografia di Afshin Varjavandi e con la partecipazione delle danzatrici Giorgia Aluigi, Chiara Morelli, Chiara Perretti, Emma Viceconti. La performance animerà le sale del museo a più riprese nell’arco della serata.

Spazio anche alla musica, con Carlo Bonilli che proporrà un doppio intervento: la sonorizzazione della stanza che ospita il Wall Drawing di Sol LeWitt, al piano terra, e una performance live al secondo piano, in dialogo con le opere della collezione permanente di arte contemporanea.

Infine, in programma una visita guidata speciale alla collezione di Palazzo Collicola, dal titolo Fausto Melotti: la musica diventa scultura, che si concentrerà sulla produzione di uno degli artisti italiani più significativi del XX secolo a partire dall’opera conservata al Museo.

La partecipazione alle attività in programma è gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo. A Palazzo Collicola l’ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura.

Programma di Palazzo Collicola:

ore 19.45: performance di danza Frammenti

ore 20.00: visita guidata Fausto Melotti: la musica diventa scultura

ore 20.45: performance di danza Frammenti

ore 21.30: performance di danza Frammenti

ore 21.45: performance di musica live di Carlo Bonilli

Per informazioni: Sistema Museo – 0743.46434 spoleto@sistemamuseo.it

Apertura straordinaria anche per il Tempietto sul Clitunno, dalle 19.30 alle 22.30,al costo simbolico di 1€. Il programma della serata prevede alle ore 21.00 una visita guidata esperienziale denominata “Il Tempietto al chiaro di luna” a cura di Sistema Museo. L’iniziativa, rivolta a grandi e piccini, rompe il tradizionale schema della visita guidata trasformadola in un quiz che guiderà i partecipanti alla scoperta delle peculiarità del monumento UNESCO, immersi nell’affascinante atmosfera della luce notturna.

La partecipazione alla visita guidata è gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso al monumento € 1,00.

La visita guidata è a numero chiuso e la prenotazione è consigliata fino ad esaurimento posti (0743.275085tempiettodelclitunno@sistemamuseo.it).

