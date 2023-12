Notte di fuoco sul lungolago, incendio a due auto - Tuttoggi.info

I veicoli distrutti dalle fiamme a San Feliciano, intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri

Un incendio è divampato a San Feliciano nella notte, distruggendo due autovetture parcheggiate sul lungolago. Le cause dell’evento, che ha avuto luogo poco dopo la mezzanotte, rimangono al momento sconosciute.

I Vigili del Fuoco di Perugia, con il supporto della squadra di Castiglione del Lago, sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme. Grazie al loro intervento, l’incendio è stato contenuto, evitando che si propagasse ulteriormente e causasse danni a persone o altre proprietà.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per svolgere le indagini necessarie. Al momento, non sono stati rilevati elementi che possano indicare una causa dell’incendio, ma le autorità stanno esaminando tutte le piste possibili per determinare l’origine del rogo.