"Notte delle storie", ad Allerona un evento di lettura per i più piccoli - Tuttoggi

Cibo: il tema dell’edizione 2022

Il tema scelto dagli organizzatori è quello del cibo. Laboratori da realizzare, dunque, cibo da gustare, libri da sfogliare, musica da ballare. Par quanto riguarda la scelta dei lettori, invece, quest’anno si è pensato ad amatori e professionisti, tutti appassionati dei libri e della lettura. “Avremo attori, registi, librerie“, si legge in una nota degli organizzatori. “Poi, oltre alla partecipazione de ‘I lettori portatili’, ci avvarremo anche dell’esperienza del ‘Collettivo teatro animazione’ di Orvieto”.

All’evento parteciperà Turbolento Street Food, al fine di garantire uno spuntino veloce da gustare sul posto. La Notte delle storie è un momento ludico che coinvolge in maniera diretta l’intero paese impegnato in un evento dedicato ai giovani, ma soprattutto alla promozione della lettura in osservanza del pensiero da cui prende vita il progetto nazionale “Nati per Leggere”: un adulto che legge ad un bambino compie un atto d’amore che entrambi ricorderanno con piacere e nostalgia; ad Allerona, ormai da molti anni, gli atti d’amore dedicati alla lettura e ai giovani sono garantiti.