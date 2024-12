Noto, 14enne aggredisce preside dopo rimprovero: aperta indagine - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Uno studente 14enne avrebbe aggredito la preside dopo un rimprovero. L'episodio in un istituto comprensivo di Noto, nel siracusano. A quanto ricostruito, il ragazzino, chiamato in presidenza per un rimprovero in seguito ad alcuni atteggiamenti molesti, avrebbe spinto la dirigente scolastica, buttandola per terra. La donna è finita in pronto soccorso e, in seguito a una segnalazione ai Carabinieri, sul caso è stata aperta un'indagine.