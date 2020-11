"Not only decibel": l'iniziativa dell'Informagiovani

Il servizio Informagiovani del Comune di Foligno ha promosso un ciclo di 4 incontri on line a proposito delle diverse forme di comunicazione. L’iniziativa, che si chiama “Not only decibel” – Parlare forte abbassando la voce, parte dal fatto che comunicare con gli altri spesso non è così facile da fare e magari uno alza il volume della propria voce e l’altro urla ancora di più o lascia perdere. Se uno fosse interessato, con meno di 35 anni, può prenotarsi (entro il 18 novembre) e chiedere maggiori informazioni per partecipare agli incontri con gli psicologi, oltre che con gli educatori del servizio Informazioni.

Occorre telefonare ai numeri 0742/330598/34529066869/389/1789565/3201153448 oppure inviare una emal al seguente indirizzo: informagiovanifoligno@gmail.com.