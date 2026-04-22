Nose art festival, conto alla rovescia verso l'edizione 2026 - Tuttoggi.info

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Nose art festival, conto alla rovescia verso l’edizione 2026

Redazione

Nose art festival, conto alla rovescia verso l’edizione 2026

Mer, 22/04/2026 - 07:09

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Il 2 maggio a Montefalco ed il 3 maggio a Perugia nuova tappa del NAF Preview con “I nomi, il naso”, che torna dopo le tappe di Foligno e Ancona

Dal 29 al 30 agosto 2026 torna il Nose Art Festival, ideato e promosso dalla Cantina Scacciadiavoli negli storici spazi della struttura ottocentesca. In attesa dell’appuntamento estivo, il calendario di NAF Preview sta già tracciando la rotta: i primi eventi, tra Foligno e Ancona, hanno registrato un significativo favore di pubblico, lanciando di fatto la volata verso la seconda edizione del festival.

Il percorso diffuso tra Umbria e Marche prosegue il 2 maggio a Montefalco, negli spazi suggestivi del Museo San Francesco, con una proposta che intreccia arti performative, memoria e percezioni sensoriali. Il giorno successivo, 3 maggio, a Perugia, sarà Palazzo della Penna – Centro per le arti contemporanee ad ospitare la data dedicata al pubblico del capoluogo regionale. Ad accogliere i visitatori, in entrambi gli spazi, un aperitivo di benvenuto a cura della Cantina Scacciadiavoli.

I nomi, il naso

Protagonista di entrambi gli appuntamenti sarà “I nomi, il naso”, una performance olfattiva site-specific firmata da Tripee Teatro, su idea di Stella Piccioni e Daniele Gaggianesi, che ne cura anche testo e regia. In scena Renato Avallone, Caroline Baglioni, Daniele Gaggianesi, Stella Piccioni e Olga Rossi.

L’esperienza è individuale e della durata di circa 20 minuti. Si sviluppa come un intimo viaggio sensoriale: un attore accompagna il singolo visitatore, bendato, in un percorso di visita al buio, dove olfatto, suono e tatto diventano strumenti per attraversare ricordi e suggestioni. Cinque attori si alterneranno con partenze scaglionate ogni cinque minuti, dando vita a un continuo “carillon” di profumi, parole e presenze.

“I nomi, il naso” invita a riscoprire una dimensione profonda e personale, dove ogni partecipante costruisce il proprio racconto interiore: una passeggiata guidata nel magma della memoria, fino a un finale che restituisce uno sguardo rinnovato sul mondo e sulle opere d’arte.

Dove e quando

A Montefalco (2 maggio) le performance si terranno dalle 15.00 alle 19.00, con partenze ogni 5 minuti e prenotazione obbligatoria, per un totale di 48 posti disponibili

A Perugia (3 maggio), l’esperienza si arricchisce di una fascia mattutina e di una maggiore disponibilità di posti (60 in totale), articolata nei seguenti orari: 12.00 – 13.00/15.00 – 16.00/16.00 – 17.00/17.00 – 18.00/18.00 – 19.00. a:

La partecipazione è soggetta alla prenotazione obbligatoria:

Per Montefalco: museomontefalco@gmail.com | 0742 379598

Per Perugia: info.perugia@lemacchinecelibi.coop | 075 3745273


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